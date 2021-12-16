Тибо Куртуа возглавил 13-ю команду недели FIFA 22 Ultimate Team

EA выпустила 13-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа с рейтингом 90. Рядом с ним расположился нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг с 89 баллами.

Лучшие карточки 13-й недели в FIFA 22 Ultimate Team

Тибо Куртуа — 90

Рахим Стерлинг — 89

Николо Барелла — 87

Юри Тилеманс — 86

Томас Дилейни — 84

Юсеф Аталь — 84

Душан Влахович — 84

Хави Пуадо — 84

Футболисты доступны в игровых наборах до 22 декабря. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

Ранее Трент Александер-Арнольд стал лучшим игроком ноября в английской Премьер-лиге. В честь этого события Electronic Arts добавит в FIFA 22 Ultimate Team улучшенную карточку футболиста с рейтингом 89 — её можно будет собрать уже 17 декабря.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!