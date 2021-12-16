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Тибо Куртуа возглавил 13-ю команду недели FIFA 22 Ultimate Team

Тибо Куртуа возглавил 13-ю команду недели FIFA 22 Ultimate Team
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EA выпустила 13-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа с рейтингом 90. Рядом с ним расположился нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг с 89 баллами.

Лучшие карточки 13-й недели в FIFA 22 Ultimate Team

  • Тибо Куртуа — 90
  • Рахим Стерлинг — 89
  • Николо Барелла — 87
  • Юри Тилеманс — 86
  • Томас Дилейни — 84
  • Юсеф Аталь — 84
  • Душан Влахович — 84
  • Хави Пуадо — 84

Футболисты доступны в игровых наборах до 22 декабря. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

Ранее Трент Александер-Арнольд стал лучшим игроком ноября в английской Премьер-лиге. В честь этого события Electronic Arts добавит в FIFA 22 Ultimate Team улучшенную карточку футболиста с рейтингом 89 — её можно будет собрать уже 17 декабря.

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