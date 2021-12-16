Rockstar уже сегодня отключит доступ к GTA Online на старых консолях

Сегодня, 16 декабря, Rockstar Games отключит онлайн-сервисы в GTA Online для PS3 и Xbox 360. Таким образом, обладатели консолей позапрошлого поколения больше не смогут сыграть в мультиплеер GTA V и посмотреть свою статистику по игре.

Отключение онлайна также затронет другие игры Rockstar для PS3 и Xbox 360 — Max Payne 3 и L.A. Noire. В первой перестанет работать мультиплеер, а во второй нельзя будет посмотреть свою статистику в Social Club.

Отключение сетевых функций в старых играх — обычное дело для индустрии. Из-за крохотного онлайна многим компаниям становится невыгодно поддерживать прошлые проекты, поэтому рано или поздно доступ к сетевым функциям закрывают.

Ранее для GTA Online вышло крупное обновление «Контракты». Это сюжетное расширение продолжит историю Франклина из GTA 5 и познакомит героя с рэпером Доктором Дре.

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