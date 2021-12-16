Хоррор по «Чужому» Alien: Isolation вышел на мобильных устройствах

Хоррор по вселенной «Чужого» Alien: Isolation поступил в продажу на мобильных телефонах. Это порт игры, вышедшей в 2014 году, от авторов серии Total War.

В данный момент доступна только iOS-версия продукта. В минимальных требованиях указан iPhone 7 Plus, так что сыграть в хоррор можно даже на довольно старом устройстве.

iOS-версия — 1390 рублей;

Android-версия — цена должна появиться в течение нескольких часов.

Alien: Isolation — хоррор c элементами стелса, изданный компанией Sega. Спустя 15 лет после событий «Чужого» дочь Эллен Рипли, Аманда, начинает искать истинную причину исчезновения матери и вступает в схватку за выживание. Проект тепло встретили критики и игроки — на агрегаторе Metacritic средний балл от прессы составляет 81/100, а от пользователей — 8,5/10.

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