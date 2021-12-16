Генри Кавилл хотел бы сняться в экранизации Red Dead Redemption 2

На премьере второго сезона «Ведьмака» у исполнителя главной роли в шоу Генри Кавилла спросили, по какой игре он хотел бы увидеть фильм или сериал со своим участием. Актёр ответил, что не хотел бы ограничивать себя какими-то определёнными франшизами, однако всё-таки привёл в пример Red Dead Redemption II.
Я недавно начал играть в Red Dead Redemption 2 — знаю, что немного поздновато — но я играю, и мне очень нравится. Вот по такой игре было бы здорово снять фильм.
Так что вполне возможно, что когда-нибудь мы увидим актёра в роли Артура Моргана или Джона Марстона. Ранее Кавилл также выразил желание сняться в сериале по Mass Effect, но только если он не будет сильно отходить от первоисточника.
Второй сезон «Ведьмака» выйдет уже завтра, 17 декабря. Все 8 серий будут доступны сразу же в день выхода.
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