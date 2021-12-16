Режиссёр «Дюны» экранизирует научно-фантастический роман «Свидание с Рамой»

Компания Alcon Entertainment подтвердила, что постановщик «Дюны» и «Бегущего по лезвию 2049» Дени Вильнёв срежиссирует научно-фантастический роман Артура Кларка «Свидание с Рамой».

Действие романа разворачивается в XXII веке. Человечество начало освоение Солнечной системы, создало колонии на Марсе, Меркурии и спутниках внешних планет. Экипаж космического корабля обнаруживает загадочный объект, на котором может находиться инопланетный разум. «Свидание с Рамой» считается классикой научной фантастики и постоянно попадает в топы лучших произведений жанра наряду с «Космической одиссеей» того же автора.

Пока неизвестно, когда именно Вильнёв начнёт съёмки экранизации, однако это произойдёт нескоро: летом 2022 года режиссёр планирует поставить «Дюну 2».

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