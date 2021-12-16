«Человек-паук: Нет пути домой» побил рекорд «Венома 2» в прокате РФ за первые сутки

«Человек-паук: Нет пути домой» стартовал в России в среду, 15 декабря. За первые сутки лента собрала 239,2 млн рублей — это абсолютный рекорд сборов в стартовый день в эпоху пандемии. И третье место за всю историю отечественного проката.

Предыдущий рекорд принадлежал «Веному 2» с Томом Харди с результатом в 202,7 млн рублей. Всего экшен про симбиота собрал 2,055 млрд рублей. Посмотрим, удастся ли Паучку сместить лидера ковидного проката в России.

Тем временем аналитики предрекают «Нет пути домой» очень высокие сборы. За первый уик-энд картина может собрать около $ 300 млн. А общие сборы могут перейти отметку в $ 1 млрд.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!