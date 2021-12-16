«Человек-паук: Нет пути домой» побил рекорд «Венома 2» в прокате РФ за первые сутки
Поделиться
«Человек-паук: Нет пути домой» стартовал в России в среду, 15 декабря. За первые сутки лента собрала 239,2 млн рублей — это абсолютный рекорд сборов в стартовый день в эпоху пандемии. И третье место за всю историю отечественного проката.
Предыдущий рекорд принадлежал «Веному 2» с Томом Харди с результатом в 202,7 млн рублей. Всего экшен про симбиота собрал 2,055 млрд рублей. Посмотрим, удастся ли Паучку сместить лидера ковидного проката в России.
Тем временем аналитики предрекают «Нет пути домой» очень высокие сборы. За первый уик-энд картина может собрать около $ 300 млн. А общие сборы могут перейти отметку в $ 1 млрд.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 16 декабря 2021
-
13:12
-
13:11
-
12:23
-
11:58
-
11:23
-
10:55
-
10:20
-
10:00
-
09:35
-
09:05
-
08:39
-
08:17
- 15 декабря 2021
-
21:37
-
21:00
-
20:12
-
19:57
-
19:01
-
18:35
-
18:28
-
17:56
-
17:28
-
17:24
-
16:55
-
16:09
-
15:32
-
15:17
-
15:16
-
15:06
-
15:02
-
14:09
-
13:35
-
13:16
-
13:06
-
12:04
-
11:39
Партнерский контент