Авторы Cyberpunk 2077 выплатят всего лишь $ 1,85 млн инвесторам в суде

Недавно мы рассказали о ситуации вокруг Cyberpunk 2077 и её разработчиков CD Projekt RED. На компанию подала в суд группа инвесторов из-за скандального запуска проекта. В своём заявлении они утверждали, что потеряли часть потенциальной прибыли, в том числе из-за удаления игры из PlayStation Store.
И вот на днях стало известно, что CD Projekt договорилась с инвесторами. Компания выплатит им $ 1,85 млн компенсации — совсем небольшую сумму на фоне доходов организации. Суду ещё предстоит одобрить заявку об отмене иска с обеих сторон, однако истцы уже сообщили об урегулировании конфликта.
Ранее аналитики подсчитали, что Cyberpunk 2077 купили в два раза меньше ожиданий. На старте игра устроила масштабный скандал и её даже сняли с продаж в PS Store.
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