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Авторы Myth of Empires подали судебный иск на разработчиков Ark. Они ничего не крали

Авторы Myth of Empires подали судебный иск на разработчиков Ark. Они ничего не крали
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9 декабря стало известно, что разработчиков китайской стратегии Myth of Empires обвинили в краже исходного кода Ark: Survival Evolved. Авторы выживалки подали в суд, чтобы добиться справедливости, и на время разбирательства Myth of Empires удалили из Steam.

Теперь же разработчики стратегии подали ответный судебный иск, поскольку назвали обвинения в краже ложными. Авторы требуют вернуть их игру обратно в Steam и извиниться, поскольку все исходники принадлежат только им.

Во всей этой ситуации Valve поддерживает именно разработчиков Ark, так что в ближайшее время Myth of Empires точно не появится на площадке. Ранее авторы стратегии говорили, что не забросят поддержку тайтла, даже если его не вернут обратно в магазин.

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