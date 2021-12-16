Ubisoft продаёт NFT за 33 млн рублей, но игроки готовы дать не больше 70 рублей

Недавно Ubisoft объявила, что введёт NFT в Ghost Recon: Breakpoint. Все торги проводятся на специальной площадке Ubisoft Quartz, где компания уже просит за токены от 35 тысяч до 33 млн рублей.

Это цена, выставленная самой Ubisoft, однако игроки не спешат покупать NFT за такие баснословные деньги. Кто-то предлагает свои варианты — большинство не хочет отдавать больше 70 рублей. На площадке можно найти предложение с 45 центами, то есть 33 рублями. Именно так пользователи оценивают NFT.

NFT — популярное явление в игровой индустрии, которому большинство игроков не рады, а разработчики, напротив, добавляют в свои проекты токены и следуют трендам. Например, токены появятся в S.T.A.L.K.E.R. 2, и эта новость не обрадовала аудиторию. Настолько, что шутер требуют снять с продаж в Steam.

Вероятно, игроки и дальше будут относиться к NFT с презрением и недоверием. Многие считают, что это ещё один способ заработка на простых людях.

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