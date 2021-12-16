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В Minecraft пройдёт новогоднее празднование с бесплатными подарками и большими скидками

В Minecraft пройдёт новогоднее празднование с подарками и большими скидками
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Авторы Minecraft анонсировали новогоднее празднование. Оно пройдёт с 21 декабря по 17 января. Об этом создатели рассказали в специальном трейлере.

Разработчики обещают раздать подарки, включая набор скинов YouTube Creator, а также различные бесплатные карты для Bedrock и Java-версий. Помимо этого, в магазине игры стартует распродажа со скидками до 75%.

Ранее авторы похвастались успехами Minecraft. За время своего существования проект достиг триллиона просмотров на YouTube — это абсолютный рекорд для игровой индустрии. Каждый месяц в игру заходят около 141 млн игроков, а создают контент по игре более 35 тысяч человек.

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