В Minecraft пройдёт новогоднее празднование с подарками и большими скидками
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Авторы Minecraft анонсировали новогоднее празднование. Оно пройдёт с 21 декабря по 17 января. Об этом создатели рассказали в специальном трейлере.
Разработчики обещают раздать подарки, включая набор скинов YouTube Creator, а также различные бесплатные карты для Bedrock и Java-версий. Помимо этого, в магазине игры стартует распродажа со скидками до 75%.
Ранее авторы похвастались успехами Minecraft. За время своего существования проект достиг триллиона просмотров на YouTube — это абсолютный рекорд для игровой индустрии. Каждый месяц в игру заходят около 141 млн игроков, а создают контент по игре более 35 тысяч человек.
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