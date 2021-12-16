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Во Внуково заметили монстра из второго сезона «Ведьмака»

Во Внуково заметили монстра из второго сезона «Ведьмака»
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Уже завтра на Netflix состоится премьера второго сезона сериала «Ведьмак». В рамках рекламной кампании в московском аэропорту Внуково появился огромный снежный шар, внутри которого можно увидеть Многоножку.

Находку обнаружил Telegram-канал «Найт-Сити». Сам шар огорожен, в его центре красуется название самого сериала и сервиса Netflix. Довольно необычно, что подобную рекламу можно встретить в России, однако ранее в столице уже появлялись промоматериалы Halo Infinite.

Известно, что схожая фигурка Многоножки стоит на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, однако она пока во льду. Официальные фотографии обещают опубликовать в ближайшие часы, а текущие варианты фигурок засняты в процессе их подготовки.

Фото: https://www.instagram.com/great_laziness/

Второй сезон уделит большое внимание тренировкам Цири и ведьмачьей школе Каэр Морхен. Также появятся Весемир, Ламберт и другие ведьмаки. Главные роли исполнили Генри Кавилл, Фрейя Аллан, Аня Чалотра, Грэм Мактавиш и Анна Шаффер.

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