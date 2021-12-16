Крош из «Смешариков» стал Человеком-пауком

Создатели «Смешариков» поддержали премьеру фильма «Человек-паук: Нет пути домой» и представили свои варианты Человека-паука. Образ всех трёх вариаций героя примерил на себя Крош, и ему даже идёт!
В самом центре можно увидеть Тома Холланда, справа, судя по всему, Тоби Магуайр, а слева — Эндрю Гарфилд. Сами создатели назвали эти вариации «сокрошительными». В самом низу заметны щупальца Отто Октавиуса.
Наш ответ соКРОШительной премьере — кролик-паук!
Жаль, что создатели мультсериала решили выбрать на главную роль именно Кроша, а не свинку Нюшу: так сделали бы сразу две отсылки — и на «Симпсонов», и на самого Свин-паука.
«Человек-паук: Нет пути домой» смог обогнать «Венома 2» и установить новый рекорд сборов в премьерный день в период пандемии. За сутки ленте покорились 239,2 млн рублей. Это очень хороший результат, а аналитики предрекают ещё больше.
В блокбастере снялись Том Холланд, Уиллем Дефо, Альфред Молина, Зендея, Джейкоб Баталон, Джейми Фокс и другие. Режиссёром ленты, как и всей трилогии с Холландом, выступил Джон Уоттс.
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