Появились новые фото второго сезона «Ведьмака» с Геральтом, Весемиром и Цири

Прямо перед выходом второго сезона «Ведьмака», который состоится уже завтра, появились новые кадры. На них можно увидеть Геральта, Весемира, Лютика, Цири и Йеннифэр.

Ранее появлялась информация, что в новом сезоне большую роль сыграют Весемир и ведьмачья школа Каэр Морхен. Судя по кадрам, нас ждёт много моментов с наставником Геральта и школой.

История во втором сезоне сосредоточится как на Геральте, так и на тренировках Цири в Каэр Морхене. Исполнитель главной роли Генри Кавилл не раз говорил, что второй сезон масштабнее и лучше первого. Это сказалось как на экшен-сценах, так и на повествовании в целом.

16 декабря в московском аэропорту Внуково заметили чудовище из нового сезона в огромном снежном шаре. Такая же фигурка Многоножки уже стоит на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, но она пока во льду.

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