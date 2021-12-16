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Агрессивный робот-змея в новом трейлере Horizon Forbidden West и скриншотах

Агрессивный робот-змея в новом трейлере Horizon Forbidden West и скриншотах
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Авторы Horizon Forbidden West из студии Guerrilla Games опубликовали скриншоты и небольшой тизер новых машин, которые появятся в игре.

В ролике можно увидеть их в действии. В Forbidden West они стали более смертоносными и детализированными. Авторы старались проработать дизайн машин до мелочей, чтобы игроки лучше ощущали погружение.

Новые машины

  • Sunwing — летающие роботы, напоминающие птеродактилей.
  • Rollerback — бронированная машина, для убийства которой придётся приложить немало сил.
  • Slitherfang — машина, которая по внешнему виду похожа на змею. Судя по всему, её слабые точки находятся в разных частях тела.

Свежие скриншоты

Релиз Horizon Forbidden West состоится 18 февраля 2022 года на PS4 и PS5. Вчера появились первые кадры экшена с PS4, и игра выглядит достойно даже на прошлой консоли Sony.

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