В Epic Games Store дарят 15 игр

Epic Games, как и предрекали утечки, начала масштабную раздачу сразу 15 игр. Их будут дарить ежедневно, надо просто заходить на специальную страницу магазина и активировать продукты.

Важно отметить, что в течение всего периода раздачи, который продлится до 6 января, будем постоянно обновлять заметку для поддержания её актуальности — поэтому можете добавить страницу в закладки и периодически возвращаться за свежими новостями и ссылками.

Расписание подарков

Ранее инсайдеры уже раскрыли важные даты акции, мы их специально отметили ниже. Новые подарки начинают раздавать в 19:00 мск — то есть при указании 17 декабря игру можно будет забрать именно 17 декабря в 19:00 мск. Через 24 часа начнётся следующая раздача.

16 декабря — Shenmue 3

17 декабря — отличный подарок

18 декабря — неизвестная игра

19 декабря — отличный подарок

20 декабря — неизвестная игра

21 декабря — неизвестная игра

22 декабря — отличный подарок

23 декабря — отличный подарок

24 декабря — отличный подарок

25 декабря — лучший подарок

26 декабря — неизвестная игра

27 декабря — неизвестная игра

28 декабря — отличный подарок

29 декабря — неизвестная игра

30 декабря — раздача на неделю до 6 января.