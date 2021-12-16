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В Epic Games Store началась бесплатная раздача 15 игр

В Epic Games Store дарят 15 игр
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Epic Games, как и предрекали утечки, начала масштабную раздачу сразу 15 игр. Их будут дарить ежедневно, надо просто заходить на специальную страницу магазина и активировать продукты.

Важно отметить, что в течение всего периода раздачи, который продлится до 6 января, будем постоянно обновлять заметку для поддержания её актуальности — поэтому можете добавить страницу в закладки и периодически возвращаться за свежими новостями и ссылками.

Расписание подарков

Ранее инсайдеры уже раскрыли важные даты акции, мы их специально отметили ниже. Новые подарки начинают раздавать в 19:00 мск — то есть при указании 17 декабря игру можно будет забрать именно 17 декабря в 19:00 мск. Через 24 часа начнётся следующая раздача.

  • 16 декабря — Shenmue 3
  • 17 декабря — отличный подарок
  • 18 декабря — неизвестная игра
  • 19 декабря — отличный подарок
  • 20 декабря — неизвестная игра
  • 21 декабря — неизвестная игра
  • 22 декабря — отличный подарок
  • 23 декабря — отличный подарок
  • 24 декабря — отличный подарок
  • 25 декабря — лучший подарок
  • 26 декабря — неизвестная игра
  • 27 декабря — неизвестная игра
  • 28 декабря — отличный подарок
  • 29 декабря — неизвестная игра
  • 30 декабря — раздача на неделю до 6 января.
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