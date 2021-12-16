В Epic Games Store дарят 15 игр
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Epic Games, как и предрекали утечки, начала масштабную раздачу сразу 15 игр. Их будут дарить ежедневно, надо просто заходить на специальную страницу магазина и активировать продукты.
Важно отметить, что в течение всего периода раздачи, который продлится до 6 января, будем постоянно обновлять заметку для поддержания её актуальности — поэтому можете добавить страницу в закладки и периодически возвращаться за свежими новостями и ссылками.
Расписание подарков
Ранее инсайдеры уже раскрыли важные даты акции, мы их специально отметили ниже. Новые подарки начинают раздавать в 19:00 мск — то есть при указании 17 декабря игру можно будет забрать именно 17 декабря в 19:00 мск. Через 24 часа начнётся следующая раздача.
- 16 декабря — Shenmue 3
- 17 декабря — отличный подарок
- 18 декабря — неизвестная игра
- 19 декабря — отличный подарок
- 20 декабря — неизвестная игра
- 21 декабря — неизвестная игра
- 22 декабря — отличный подарок
- 23 декабря — отличный подарок
- 24 декабря — отличный подарок
- 25 декабря — лучший подарок
- 26 декабря — неизвестная игра
- 27 декабря — неизвестная игра
- 28 декабря — отличный подарок
- 29 декабря — неизвестная игра
- 30 декабря — раздача на неделю до 6 января.
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