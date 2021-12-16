«Подмышка Йеннифэр» и «Труп кикиморы»: представили дезодоранты по сериалу «Ведьмак»

Old Spice совместно с Netflix анонсировали дезодоранты по сериалу «Ведьмак». Их особенность в странных названиях, и, видимо, не менее чудных запахах. Например, есть ароматы «Подмышка Йеннифэр», «Труп кикиморы» и «Вода из бадьи Геральта».

В ходе рекламной кампании шоу выпустили специальный ролик. В нём актёр Дэвид Бротон Дейвис, который ранее появлялся в первом сезоне сериала, исполнил песню про запах. В конце на всех присутствующих снисходит дезодорант Old Spice, и они радуются.

Какие появятся ароматы?

«Подмышка Йеннифэр»

«Труп кикиморы»

«Вода из бадьи Геральта»

«Блавикен до резни»

«Запах неожиданности»

«Плотва».

На этом промокампания не остановится. Netflix запустит на Reddit специального бота SmellyBardBot. Он будет подражать Лютику и так общаться с пользователями. Опробовать бота, вероятно, можно будет уже завтра, в день премьеры второго сезона.

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