«Подмышка Йеннифэр» и «Труп кикиморы»: представили дезодоранты по сериалу «Ведьмак»

Old Spice совместно с Netflix анонсировали дезодоранты по сериалу «Ведьмак». Их особенность в странных названиях, и, видимо, не менее чудных запахах. Например, есть ароматы «Подмышка Йеннифэр», «Труп кикиморы» и «Вода из бадьи Геральта».
В ходе рекламной кампании шоу выпустили специальный ролик. В нём актёр Дэвид Бротон Дейвис, который ранее появлялся в первом сезоне сериала, исполнил песню про запах. В конце на всех присутствующих снисходит дезодорант Old Spice, и они радуются.
Какие появятся ароматы?
- «Подмышка Йеннифэр»
- «Труп кикиморы»
- «Вода из бадьи Геральта»
- «Блавикен до резни»
- «Запах неожиданности»
- «Плотва».
На этом промокампания не остановится. Netflix запустит на Reddit специального бота SmellyBardBot. Он будет подражать Лютику и так общаться с пользователями. Опробовать бота, вероятно, можно будет уже завтра, в день премьеры второго сезона.
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