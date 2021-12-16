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«Подмышка Йеннифэр» и «Труп кикиморы»: представили дезодоранты по сериалу «Ведьмак»

«Подмышка Йеннифэр» и «Труп кикиморы»: представили дезодоранты по сериалу «Ведьмак»
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Old Spice совместно с Netflix анонсировали дезодоранты по сериалу «Ведьмак». Их особенность в странных названиях, и, видимо, не менее чудных запахах. Например, есть ароматы «Подмышка Йеннифэр», «Труп кикиморы» и «Вода из бадьи Геральта».

В ходе рекламной кампании шоу выпустили специальный ролик. В нём актёр Дэвид Бротон Дейвис, который ранее появлялся в первом сезоне сериала, исполнил песню про запах. В конце на всех присутствующих снисходит дезодорант Old Spice, и они радуются.

Какие появятся ароматы?

  • «Подмышка Йеннифэр»
  • «Труп кикиморы»
  • «Вода из бадьи Геральта»
  • «Блавикен до резни»
  • «Запах неожиданности»
  • «Плотва».

На этом промокампания не остановится. Netflix запустит на Reddit специального бота SmellyBardBot. Он будет подражать Лютику и так общаться с пользователями. Опробовать бота, вероятно, можно будет уже завтра, в день премьеры второго сезона.

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