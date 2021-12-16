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Cyberpunk 2077 за 350 рублей: в Epic Games Store идёт распродажа с купоном на 650 рублей

Новогодняя распродажа с купоном на 650 рублей стартовала в Epic Games Store
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Вслед за началом ежедневной раздачи 15 игр в Epic Games Store началась и традиционная новогодняя распродажа, да ещё и с купонами на дополнительную скидку в 650 рублей (от 900 рублей)!

Купоны нельзя применять на всю корзину — они применяются на конкретный продукт. То есть на три игры стоимостью 900 рублей в корзине можно использовать три купона, тем самым взяв каждую из них за 250 рублей. А если в корзине три игры по 300 рублей, то никакой купон не дадут использовать.

Мы собрали лучшие предложения, но обязательно рассказывайте в комментариях, если найдёте что-то более интересное. Сначала указана цена со скидкой, а в скобках — уже с применением купона.

Вышедшую буквально час назад Final Fantasy VII Remake, кстати, также можно купить с купоном «всего» за 5069 рублей!

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Распродажа продлится до 6 января.

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