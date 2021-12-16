Неймар заключил сделку с Facebook Gaming. Первая трансляция уже завтра

Известный футболист Неймар подписал контракт с Facebook Gaming. Согласно договору, он должен вести прямые трансляции только с площадки Facebook. Первый стрим пройдёт уже завтра, 17 декабря.

На своих трансляциях Неймар в основном играет в Call of Duty, Counter-Strike и Fortnite. Вероятно, будущие стримы будут именно по этим играм. По словам футболиста, он рад такому сотрудничеству.

Я очень рад сотрудничать с Facebook Gaming. Игровой мир всегда был одной из моих самых больших страстей после футбола, и я не могу дождаться, чтобы пообщаться и повеселиться со всеми, кто также разделяет эту страсть.

У самого Неймара в «Фейсбуке» 88 млн подписчиков, что тоже может положительно сказаться на популярности прямых трансляций Неймара.

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