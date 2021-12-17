Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 резко отказались от NFT после протестов игроков

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl резко отказались от NFT-контента для игры. По словам представителей фирмы, они отчётливо услышали мнение аудитории и решили согласиться с ним.
Для команды интересы наших поклонников и игроков превыше всего. Мы делаем игру для вас — чего бы это ни стоило. Если вас это заботит, значит заботит и нас.
Что интересно, анонс об отмене NFT появился буквально спустя полчаса после детального объяснения того, зачем их решили ввести. В обращении отмечалось, что S.T.A.L.K.E.R. 2 без издателя, а производство требует больших денежных и временных средств. Все полученные финансы от NFT хотели направить на улучшение продукта.
Фанаты S.T.A.L.K.E.R. оказались решительно против введения NFT и даже требовали у Valve удалить игру из Steam. Многие публично призывали к пиратству и отмене предзаказов.
Выход Heart of Chernobyl ожидается 28 апреля на Xbox Series и ПК. Подписчики Game Pass получат доступ к игре в день выхода.
- 17 декабря 2021
-
02:59
-
02:48
- 16 декабря 2021
-
20:34
-
19:41
-
19:21
-
19:01
-
18:59
-
18:02
-
17:59
-
17:31
-
17:26
-
16:41
-
16:03
-
15:36
-
15:17
-
15:03
-
14:19
-
13:52
-
13:12
-
13:11
-
12:23
-
11:58
-
11:23
-
10:55
-
10:20
-
10:00
-
09:35
-
09:05
-
08:39
-
08:17
- 15 декабря 2021
-
21:37
-
21:00
-
20:12
-
19:57
-
19:01