Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 резко отказались от NFT после протестов игроков

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl резко отказались от NFT-контента для игры. По словам представителей фирмы, они отчётливо услышали мнение аудитории и решили согласиться с ним.

Для команды интересы наших поклонников и игроков превыше всего. Мы делаем игру для вас — чего бы это ни стоило. Если вас это заботит, значит заботит и нас.

Что интересно, анонс об отмене NFT появился буквально спустя полчаса после детального объяснения того, зачем их решили ввести. В обращении отмечалось, что S.T.A.L.K.E.R. 2 без издателя, а производство требует больших денежных и временных средств. Все полученные финансы от NFT хотели направить на улучшение продукта.

Фанаты S.T.A.L.K.E.R. оказались решительно против введения NFT и даже требовали у Valve удалить игру из Steam. Многие публично призывали к пиратству и отмене предзаказов.

Выход Heart of Chernobyl ожидается 28 апреля на Xbox Series и ПК. Подписчики Game Pass получат доступ к игре в день выхода.