Авторы рогалика Dead Cells представили последнее DLC с новыми локациями и финальным боссом

Авторы высокооценённого рогалика Dead Cells представили третье платное дополнение для игры под названием The Queen and the Sea. В нём игрокам предстоит прорваться с боем через обломки затонувшего корабля, подняться на вершину маяка и сразиться с «самым опасным противником».

Разработчики отметили, что в финальном DLC они приготовили множество сюрпризов, а новый босс заставит попотеть даже самых умелых воинов. В игре появятся три локации: «Зараженные обломки», «Маяк» и «Корона». А среди нового оружия будут как минимум метательная акула, трезубец и пиратский крюк (без повязки на глаз).

The Queen and the Sea выйдет 6 января 2022 года на ПК и консолях. Дополнение уже можно добавить в список желаемого в Steam, стоимость пока не указана.

Оригинальная Dead Cells вышла в 2018 году и за 3 года стала одним из самых высокооценённых проектов в Steam. В данный момент у игры 96% положительных отзывов на основе 79 тысяч рецензий.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!