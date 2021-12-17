В Far Cry 6 вышло бесплатное дополнение с Дэнни Трехо

В начале ноября Ubisoft случайно открыла задание с Дэнни Трехо в Far Cry 6, и некоторые игроки смогли в него поиграть. Через некоторое время издатель выпустил обращение, в котором сообщил о непреднамеренной ошибке. Ubisoft быстро удалила задание из игры и пообещала выпустить его только тогда, когда оно будет полностью готово.
И вот, спустя полтора месяца миссия «Дани & Дэнни против всех» теперь доступна для всех владельцев Far Cry 6. В ней игрокам необходимо помочь Дэнни Трехо накормить всех голодных острова Яра. Конечно же, этому пытаются помешать солдаты диктатора Антона Кастильо, поэтому благотворительная акция так или иначе перерастает в массовое побоище.
Помимо задания пользователи также могут принять участие в спецоперации и получить в награду мотоцикл. Обновление уже доступно на ПК и консолях.
В следующем году в Far Cry 6 также добавят миссии с Рэмбо и задания по мотивам сериала «Очень странные дела». Они будут распространяться полностью бесплатно.
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