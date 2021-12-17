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Фото: геймеру по ошибке прислали 23 диска с Civilization 6

Фото: геймеру по ошибке прислали 23 диска с Civilization 6
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Не секрет, что в новогодние праздники нагрузка на магазины существенно увеличивается. Многие продавцы могут попросту не заметить какую-то ошибку или отправить неполный заказ. Так, пользователь Reddit под ником Ugandan-Kermit поделился забавной историей. Он заказал диск с Civilization 6, однако по ошибке ему прислали целых 23 штуки.

Игрок до сих пор не знает, что ему делать с таким количеством игр. В комментариях пользователи посоветовали раздать диски в детские больницы и благотворительные фонды. Автор уже связался с Amazon, где он сделал заказ, и продавец разрешил ему оставить все копии у себя. В ближайшее время Ugandan-Kermit планирует раздать лишние копии детям, как и рекомендовали ему другие игроки.

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