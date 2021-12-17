В New World стартовало зимнее событие с Йети и уникальными наградами

Amazon Games выпустила новогоднее обновление для New World под названием Winter Convergence. В нём авторы добавили Йети, ввели новые задания и праздничные мероприятия.

Во время празднования пользователи познакомятся с Зимним странником (Йети), узнают новые традиции и раскроют тайны острова. Также в проекте появятся праздничные активности, включая сбор падающих метеоритов и поиск утерянных подарков. За участие в мероприятиях игроки получат уникальные награды.

А с 17 по 27 декабря Amazon Games проведёт раздачу подарков в честь Рождества. Туда войдут скины для брони, предметы для дома и многое другое. Зимний ивент завершится 11 января 2022 года.

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