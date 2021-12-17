Новый фильм Гая Ричи с Джейсоном Стэйтемом перенесли на 2 месяца

Кинофильм «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» Гая Ричи («Джентельмены», «Большой куш») перенесли на 2 месяца. Теперь картина появится в кинотеатрах 18 марта 2022 года. Изначально релиз планировался 22 января. О причинах переноса не сообщают.

Сюжет фильма рассказывает о шпионе по имени Орсон Форчун — он должен предотвратить продажу и распространение смертельного оружия. Однако в одиночку он не справится, поэтому для выполнения задания он вынужден объединиться с другими оперативниками, а также с кинозвездой — для убедительного прикрытия.

Главные роли в картине исполнили Джейсон Стэйтем («Карты, деньги, два ствола») и Обри Плаза («Скотт Пилигрим против всех»). За сценарий отвечали Айван Эткинсон и Марн Дэвис, ранее работавшие с режиссёром над «Джентельменами».

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