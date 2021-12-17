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Второй сезон «Ведьмака» уже вышел. Где смотреть?

Второй сезон «Ведьмака» уже вышел. Где смотреть?
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Состоялась долгожданная премьера второго сезона «Ведьмака». Все 8 серий с русской озвучкой можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Netflix. Нам удалось заранее оценить 6 эпизодов, и мы остались довольны увиденным.

Посмотрели почти весь второй сезон «Ведьмака». Достойная работа над ошибками Посмотрели почти весь второй сезон «Ведьмака». Достойная работа над ошибками

Второй сезон посвящён становлению Цири, а также продолжает истории Геральта, Йеннифэр и Трисс. За основу авторы взяли книги Анджея Сапковского «Кровь эльфов» и «Час Презрения», а также как минимум один рассказ из сборника «Меч Предназначения». К своим ролям вернулись Генри Кавилл, Фрейя Аллан и Аня Чалотра.

Ранее создатели также выпустили 15-минутный ролик, в котором очень быстро описываются события первого сезона — на случай, если вы о них уже позабыли.

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