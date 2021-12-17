Легкоатлет Усейн Болт признался в любви к играм. Они помогают ему в спорте

Известный ямайский легкоатлет Усейн Болт дал интервью изданию BBC. В нём он поговорил про видеоигры и их роль в его жизни. Как оказалось, увлечение играми помогло Болту побеждать раз за разом.

Спортсмен играет с самого детства и сейчас это одно из его любимых хобби. По словам Усейна, его заслуги в спорте напрямую связаны с играми, поскольку в них Болт старался всегда побеждать, как и в жизни. Он советует другим спортсменам прислушаться к его словам.

В молодости я сильно увлекался видеоиграми. Настолько, что даже пропускал тренировки. Тогда мой тренер звонил отцу и спрашивал, почему меня нет. Потом мне от него прилетало, но я не знал, что сказать. Если бы я увлёкся этим больше, возможно, стал бы киберспортсменом.

Болт отметил, что видеоигры точно не приносят негативных эмоций. Во время игры ты погружаешься в другой мир и находишься в нём, прямо как в сказке. Спортсмен и сейчас не прочь поиграть в свободное время.

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