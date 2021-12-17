Актёры из «Властелина колец» исполнили рэп и высмеяли другие франшизы

В 2021 году франшизе «Властелин колец» исполнилось 20 лет. В честь этого ведущий американского шоу Стивен Кольбер решил собрать часть актёрского состава из фильмов, чтобы отпраздновать дату. Каст исполнил рэп про Средиземье и Кольцо Всевластия.

В ролике можно увидеть культовых актёров, которые исполнили роли в фильмах франшизы. Из них: Элайджа Вуд, Орландо Блум, Хьюго Уивинг, Доминик Монаган, Энди Сёркис, Шон Эстин, Вигго Мортенсен и другие. Также можно увидеть рэперов Майкла Рендера и Клиффорда Смита.

Забавно, что в течение видео высмеиваются другие франшизы, которые не смогли превзойти кассовые сборы «Властелина колец». Упомянули даже «Крёстного отца» и «Звёздные войны». Элайджа Вуд, который исполнил роль Фродо, приехал на джипе с номером «Бэггинс»,

Первый фильм трилогии, «Братство кольца» вышел в 2001 году. Трилогия стала культовой за счёт богатой вселенной, интересных персонажей и масштабов происходящего.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!