Актёры из «Властелина колец» исполнили рэп и высмеяли другие франшизы

В 2021 году франшизе «Властелин колец» исполнилось 20 лет. В честь этого ведущий американского шоу Стивен Кольбер решил собрать часть актёрского состава из фильмов, чтобы отпраздновать дату. Каст исполнил рэп про Средиземье и Кольцо Всевластия.
В ролике можно увидеть культовых актёров, которые исполнили роли в фильмах франшизы. Из них: Элайджа Вуд, Орландо Блум, Хьюго Уивинг, Доминик Монаган, Энди Сёркис, Шон Эстин, Вигго Мортенсен и другие. Также можно увидеть рэперов Майкла Рендера и Клиффорда Смита.
Забавно, что в течение видео высмеиваются другие франшизы, которые не смогли превзойти кассовые сборы «Властелина колец». Упомянули даже «Крёстного отца» и «Звёздные войны». Элайджа Вуд, который исполнил роль Фродо, приехал на джипе с номером «Бэггинс»,
Первый фильм трилогии, «Братство кольца» вышел в 2001 году. Трилогия стала культовой за счёт богатой вселенной, интересных персонажей и масштабов происходящего.
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