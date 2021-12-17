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Ubisoft зовёт на тестирование перезапуска The Settlers

Ubisoft зовёт на тестирование перезапуска The Settlers
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Ubisoft открыла регистрацию на тестирование The Settlers — перезапуска культовой экономической серии стратегий. Оно пройдёт на ПК в собственном лаунчере компании и в Epic Games Store.

Ubisoft не сообщила, когда именно начнётся тестирование. Первые детали проекта появятся уже в январе 2022 года — вполне возможно, именно тогда мы и узнаем все подробности.

The Settlers анонсировали в 2018 году. Это перезапуск серии экономических стратегий «немецкой школы», которым занимаются авторы серии Anno. В игре планируют оставить узнаваемые черты франшизы, при этом переработав механики. Изначально проект должны были выпустить ещё в 2019 году, однако его неоднократно переносили.

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