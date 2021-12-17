Звезда «Человека-паука» Том Холланд назвал футбол лучшим видом спорта

Том Холланд и Зендея посетили шоу Agree To Disagree на телеканале LADbible TV. Актёры спорили о различных вещах. Речь зашла о футболе, и Холланд отметил, что считает этот вид спорта самым лучшим во всём мире.

По словам актёра, ему также нравится и американский футбол, однако по душе всё же больше классический. Холланд вспомнил, как встретился с Месси и Мбаппе во время пресс-тура «Человека-паука: Нет пути домой». Актёр отметил, что это «было настоящим безумием».

Во время рекламной кампании ленты Холланд надел костюм Человека-паука из картины и ему даже вручили почти именную футболку под номером 10. «Нет пути домой» вышел в России 15 декабря и уже побил показатели «Венома 2» за первые сутки.

Поддержать премьеру решили и создатели мультсериала «Смешарики». Они опубликовали в социальных сетях изображение Кроша в различных костюмах Человека-паука.

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