Вышел первый эпизод перезапуска «Ну, погоди». Где посмотреть?

«Союзмультфильм» опубликовал первую серию перезапуска «Ну, погоди!» под названием «Лунапарк». Длительность эпизода составила 7 минут. Вероятно, такая же продолжительность будет и у следующих.
С первых секунд можно увидеть новую заставку, которая напоминает оригинальный мультсериал, однако с новыми элементами в виде графики и музыкального сопровождения. По ходу эпизода Волк пытается познакомиться с Косулей Улей, однако в дело вмешивается Заяц и всё идет не по плану.
Где посмотреть первую серию «Ну, погоди»?
«Союзмультфильм» опубликовал первую серию в сообществе «ВКонтакте» и на YouTube. Дебютный выпуск доступен для всех, однако подписчикам онлайн-кинотеатра Okko сегодня откроются ещё три серии. С 20 декабря мультсериал начнут крутить на телеканалах «Мульт» и «Карусель». Волка озвучил Гарик Харламов, и Зайца — Дмитрий Хрусталёв.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 17 декабря 2021
-
15:20
-
14:56
-
14:52
-
14:25
-
13:48
-
13:42
-
13:08
-
12:49
-
12:07
-
11:35
-
11:10
-
10:50
-
10:25
-
10:00
-
09:35
-
09:10
-
08:45
-
08:20
-
02:59
-
02:48
- 16 декабря 2021
-
20:34
-
19:41
-
19:21
-
19:01
-
18:59
-
18:02
-
17:59
-
17:31
-
17:26
-
16:41
-
16:03
-
15:36
-
15:17
-
15:03
-
14:19