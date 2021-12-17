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Вышел первый эпизод перезапуска «Ну, погоди». Где посмотреть?

Вышел первый эпизод перезапуска «Ну, погоди». Где посмотреть?
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«Союзмультфильм» опубликовал первую серию перезапуска «Ну, погоди!» под названием «Лунапарк». Длительность эпизода составила 7 минут. Вероятно, такая же продолжительность будет и у следующих.

С первых секунд можно увидеть новую заставку, которая напоминает оригинальный мультсериал, однако с новыми элементами в виде графики и музыкального сопровождения. По ходу эпизода Волк пытается познакомиться с Косулей Улей, однако в дело вмешивается Заяц и всё идет не по плану.

Где посмотреть первую серию «Ну, погоди»?

«Союзмультфильм» опубликовал первую серию в сообществе «ВКонтакте» и на YouTube. Дебютный выпуск доступен для всех, однако подписчикам онлайн-кинотеатра Okko сегодня откроются ещё три серии. С 20 декабря мультсериал начнут крутить на телеканалах «Мульт» и «Карусель». Волка озвучил Гарик Харламов, и Зайца — Дмитрий Хрусталёв.

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