«Гарри Поттер» подождёт: новостей о Hogwarts Legacy в 2021 году больше не будет

Авторы игры Hogwarts Legacy из студии Avalanche Software объявили, что ждать новую информацию об игре до конца 2021-го точно не стоит. Это противоречит недавним данным инсайдера о том, что разработчики представят свежий трейлер в ближайшее время.
С момента анонса игры в 2020 году появилось не так много подробностей, как хотелось бы. До сих пор неизвестно, чему именно посвятят тайтл и какой в нём будет геймплей. Ранее появлялась информация о богатом редакторе персонажей и появлении Тёмных искусств.
Известно, что действие Hogwarts Legacy развернётся в XIX веке вокруг ученика, который обладает древней тайной. Авторы позволят пользователям изучать заклинания, применять их на практике и варить зелья. Релиз намечен на 2022 год на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 17 декабря 2021
-
16:48
-
16:15
-
15:49
-
15:20
-
14:56
-
14:52
-
14:25
-
13:48
-
13:42
-
13:08
-
12:49
-
12:07
-
11:35
-
11:10
-
10:50
-
10:25
-
10:00
-
09:35
-
09:10
-
08:45
-
08:20
-
02:59
-
02:48
- 16 декабря 2021
-
20:34
-
19:41
-
19:21
-
19:01
-
18:59
-
18:02
-
17:59
-
17:31
-
17:26
-
16:41
-
16:03
-
15:36