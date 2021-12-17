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«Гарри Поттер» подождёт: новостей о Hogwarts Legacy в 2021 году больше не будет

«Гарри Поттер» подождёт: новостей о Hogwarts Legacy в 2021 году больше не будет
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Авторы игры Hogwarts Legacy из студии Avalanche Software объявили, что ждать новую информацию об игре до конца 2021-го точно не стоит. Это противоречит недавним данным инсайдера о том, что разработчики представят свежий трейлер в ближайшее время.

С момента анонса игры в 2020 году появилось не так много подробностей, как хотелось бы. До сих пор неизвестно, чему именно посвятят тайтл и какой в нём будет геймплей. Ранее появлялась информация о богатом редакторе персонажей и появлении Тёмных искусств.

Известно, что действие Hogwarts Legacy развернётся в XIX веке вокруг ученика, который обладает древней тайной. Авторы позволят пользователям изучать заклинания, применять их на практике и варить зелья. Релиз намечен на 2022 год на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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