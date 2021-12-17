Первый тизер приквела «Ведьмака» о первых мутантах

17 декабря на Netflix вышел второй сезон сериала «Ведьмак». В финальном эпизоде создатели шоу показали небольшой тизер приквела под названием The Witcher: Blood Origin.

В ролике показали главных героев сериала, на которых нападают враги. Персонажи отбиваются, однако для них приготовили и другие испытания.

События Blood Origin развернутся за 1200 лет до арки Геральта. Сюжет посвятят первым ведьмакам и Сопряжению сфер — событию, из-за которого появились чудовища.

В главных ролях: Лоуренс О'Фуорейн, Миррен Мак, Ленни Генри, Джейкоб Коллинс-Леви, Натаниэль Кертис, Зак Уатт и другие. Снимут сериал Сара О'Горман и Вики Джуисон. Шоураннером выступит Деклан де Барра.

Премьера должна состояться в 2022 году на Netflix.

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