По «Охотникам за привидениями» делают новую игру со старыми актёрами

По «Охотникам за привидениями» уже разрабатывают новую игру, о чём сообщил Эрни Хадсон — исполнитель роли Уинстона Зеддмора в оригинальном фильме.

Хадсон рассказал YouTube-каналу Countdown City Geeks, что сейчас авторы подбирают актёров озвучки.

Мы делаем ещё одну игру, и я получил письмо. Сейчас в планах сделать запись, но я не уверен, кто именно её проведёт. Я думаю, кроме меня, будет участвовать Дэн Эйкройд. Появится ли Билл Мюррей, я не уверен. Не знаю, когда выпустят игру, но это точно произойдёт.

Актёру также присылают информацию и прототипы внешнего вида его персонажа. Разработчикам, видимо, сложно создать его образ, потому что Хадсон в игре постоянно получается «похожим на Эдди Мёрфи или кого-либо ещё».

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