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У вас 24 часа! В Epic Games Store дарят Neon Abyss

У вас 24 часа! В Epic Games Store дарят Neon Abyss
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Ежедневная раздача Epic Games Store продолжается: второй бесплатной игрой стала Neon Abyss. У пользователей сервиса всего сутки на активацию халявы, тогда как 18 декабря в 19:00 мск стартует раздача следующего проекта.

Neon Abyss — это платформер-рогалик с эволюционирующими подземельями, которые подстраиваются под стиль прохождения игрока в каждом отдельном забеге. При этом иногда можно оторваться от постоянного уничтожения жителей бездны и сыграть в расслабляющие мини-игры — тут и пианино, и медитация, и танцы.

Мы активно следим за ежедневными раздачами Epic Games Store и советуем вам добавить нашу страницу со всеми деталями раздачи в закладки!

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Вдобавок сейчас в магазине Epic Games проходит масштабная новогодняя распродажа, на которой можно приобрести Cyberpunk 2077 за 349 рублей, Red Dead Redemption 2 за 599 рублей, а Death Stranding за 574 рубля.

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