У вас 24 часа! В Epic Games Store дарят Neon Abyss

Ежедневная раздача Epic Games Store продолжается: второй бесплатной игрой стала Neon Abyss. У пользователей сервиса всего сутки на активацию халявы, тогда как 18 декабря в 19:00 мск стартует раздача следующего проекта.
Neon Abyss — это платформер-рогалик с эволюционирующими подземельями, которые подстраиваются под стиль прохождения игрока в каждом отдельном забеге. При этом иногда можно оторваться от постоянного уничтожения жителей бездны и сыграть в расслабляющие мини-игры — тут и пианино, и медитация, и танцы.
Мы активно следим за ежедневными раздачами Epic Games Store и советуем вам добавить нашу страницу со всеми деталями раздачи в закладки!
Вдобавок сейчас в магазине Epic Games проходит масштабная новогодняя распродажа, на которой можно приобрести Cyberpunk 2077 за 349 рублей, Red Dead Redemption 2 за 599 рублей, а Death Stranding за 574 рубля.
- 17 декабря 2021
-
20:01
-
19:27
-
19:10
-
19:00
-
18:36
-
18:33
-
17:53
-
17:41
-
17:10
-
17:03
-
16:48
-
16:15
-
15:49
-
15:20
-
14:56
-
14:52
-
14:25
-
13:48
-
13:42
-
13:08
-
12:49
-
12:07
-
11:35
-
11:10
-
10:50
-
10:25
-
10:00
-
09:35
-
09:10
-
08:45
-
08:20
-
02:59
-
02:48
- 16 декабря 2021
-
20:34
-
19:41