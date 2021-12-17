Создателей Left 4 Dead и Back 4 Blood купила китайская Tencent
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Китайский гигант Tencent покупает студию Turtle Rock — создателей Left 4 Dead, Evolve и Back 4 Blood. Компания продолжит работать в своём офисе в США, да и иерархия сохранится. Руководители останутся на месте.
Разработчики продолжат работать над развитием Back 4 Blood, которую издаёт Warner Bros. Games.
Мы с нетерпением ждём возможности присоединиться к семье Tencent. Удивительные партнёры китайского гиганта, а также глобальный охват и глубокое понимание индустрии помогут создавать амбициозные игры, о которых раньше мы могли только мечтать. При этом сохраняя автономность и независимость.
Tencent уже глубоко погружена в игры и владеет множеством игровых студий — как китайских вроде TiMi (Call of Duty Mobile), так и западных вроде Riot Games (League of Legends, Valorant) и Epic Games (Fortnite).
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