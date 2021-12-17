В New World появятся оружие и одежда из «Колеса времени»

Amazon сделает кроссовер «Колеса времени» и New World, в рамках которого в MMO появятся оружие и одежда из сериала. Событие начнётся 24 декабря — в день финала первого сезона шоу.
Игроки смогут получить награды при просмотре трансляций на Twitch до 11 января, если у них включена функция Drops.
Фото: Amazon
Также в New World до 11 января пройдёт праздник Winter Convergence. Путешественникам доступны новые задания, городские мероприятия и косметические предметы на праздничную тему. Кроме того, разработчики внесли правки в баланс и исправили ошибки.
New World вышла в сентябре этого года на ПК. На релизе в MMO играло около миллиона человек, но многие из них стояли в очередях на серверы. Со временем онлайн игры значительно упал из-за обнаруженных багов, которые сломали экономику и баланс.
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