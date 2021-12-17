«Человек-паук: Нет пути домой» собрал в США рекордные $ 50 млн за первый день

В Северной Америке стартовал прокат «Человека-паука: Нет пути домой». Фильм уже собрал рекордные $ 50 млн (примерно 3,6 млрд рублей) и занял третье место в истории США.

Рекордсменами по-прежнему остаются «Мстители: Финал» со сборами в $ 60 млн и «Звёздные войны: Пробуждение силы» — картина в день проката собрала $ 57 млн. «Нет пути домой» показывает ошеломительные результаты даже с учётом продолжающейся пандемии COVID-19.

Согласно данным аналитиков, за первый уик-энд блокбастер соберёт $ 300 млн и установит рекорд. Вероятно, фильму даже покорятся миллиардные сборы, однако ситуация станет яснее 20 декабря, когда предоставят свежие данные о прокате фильмов.

В России же «Человек-паук: Нет пути домой» стартовал 15 декабря и за первые сутки собрал 239,2 млн рублей. Картина опередила даже «Венома 2».

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