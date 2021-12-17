Garena объявила о масштабной коллаборации Free Fire и музыканта Slava Marlow

Garena представила крупную коллаборацию Free Fire и Slava Marlow, в рамках которой в королевской битве появятся косметические предметы музыканта.

Коллекция внутриигровых предметов Slava Marlow появится в мероприятии «Битва Льда и Пламени», которое стартует уже сегодня. Костюмы, гаджеты и прочие вещи выполнены в чёрно-красно-белых цветах и с надписями, которые отсылают к стихотворению Лермонтова «Бой».

Также игроков ждут рейтинговые игры в режиме «Ультиматум» и карта «Альпы». Событие продлится до конца января.

Фото: Garena

Фото: Garena

25 декабря создатели Free Fire обещают игрокам «особый сюрприз». В этот же день Garena представит коллаборацию, которая станет «новым витком в истории взаимной интеграции игровой и музыкальной индустрий».

В рамках события «Битва Льда и Пламени» состоится вечеринка Free Fire, которая пройдёт 22 января в Москве на YOTA Arena. На мероприятии появятся известные блогеры и киберспортсмены. Посетителей ждут призы и киберспортивный турнир с кумирами. Приглашения будут рассылаться прямо в игре и в сообществах Free Fire в социальных сетях.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!