Garena объявила о масштабной коллаборации Free Fire и музыканта Slava Marlow

Garena представила крупную коллаборацию Free Fire и Slava Marlow, в рамках которой в королевской битве появятся косметические предметы музыканта.
Коллекция внутриигровых предметов Slava Marlow появится в мероприятии «Битва Льда и Пламени», которое стартует уже сегодня. Костюмы, гаджеты и прочие вещи выполнены в чёрно-красно-белых цветах и с надписями, которые отсылают к стихотворению Лермонтова «Бой».
Также игроков ждут рейтинговые игры в режиме «Ультиматум» и карта «Альпы». Событие продлится до конца января.
Фото: Garena
Фото: Garena
25 декабря создатели Free Fire обещают игрокам «особый сюрприз». В этот же день Garena представит коллаборацию, которая станет «новым витком в истории взаимной интеграции игровой и музыкальной индустрий».
В рамках события «Битва Льда и Пламени» состоится вечеринка Free Fire, которая пройдёт 22 января в Москве на YOTA Arena. На мероприятии появятся известные блогеры и киберспортсмены. Посетителей ждут призы и киберспортивный турнир с кумирами. Приглашения будут рассылаться прямо в игре и в сообществах Free Fire в социальных сетях.
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- 17 декабря 2021
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