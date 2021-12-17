Создатели Valheim рассказали о сроках появления горного биома

Разработчики Valheim в новом блоге поздравили фанатов с праздниками и рассказали о ближайших планах. По их словам, обновлённый горный биом выйдет в начале следующего года.
Создание обновлённых локаций в горах подходит к концу, и разработчики показали несколько новых кадров.
Фото: Iron Gate AB
Фото: Iron Gate AB
Команда также рассказала о процессе создания Туманных земель для Valheim. При разработке нового биома необходимо с нуля создавать предметы, ресурсы и монстров, поэтому студия пока не готова назвать примерную дату появления локации.
К праздникам разработчики запустят специальное соревнование. Подробности опубликуют на следующей неделе. Также в меню строительства Valheim игрокам доступны новогодние подарки и ёлка. Появилась и подставка для доспехов.
Фото: Iron Gate AB
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