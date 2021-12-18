Новая Five Nights at Freddy's сразу подешевела в Steam почти на 3000 рублей

ScottGames 17 декабря выпустила Five Nights at Freddy's: Security Breach — продолжение популярное серии хорроров. Многих удивила цена на ПК в Steam, которая составила 3440 рублей, что было дороже версии в PS4 и PS5. Издатель всё же обратил внимание на региональные особенности и снизил стоимость в России до 725 рублей.

Купившие Five Nights at Freddy's: Security Breach за 3440 рублей пишут в отзывах, что не могут вернуть хоррор и приобрести его по новой цене. Издатель же сообщает, что игрокам необходимо обратиться в службу поддержки Steam для проверки региональной стоимости.

Первая Five Nights at Freddy’s вышла в 2014 году, после чего серия получила множество продолжений и ответвлений. В Security Breach игроки будут выживать в торговом центре, пытаясь не попасться переосмысленным аниматроникам.

Five Nights at Freddy's: Security Breach доступнка на ПК, PS4 и PS5.

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