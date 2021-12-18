Mass Effect 5 могут делать на Unreal Engine 5, а не Frostbite

Продюсер BioWare Бренон Холмс сообщил в «Твиттере», что студия ищет специалистов с опытом работы на Unreal Engine 4 и 5. Сотрудников набирают для работы над следующей Mass Effect.
На сообщение продюсера отреагировал инсайдер Джефф Грабб. Он рассказал, что новая Mass Effect разрабатывается именно на Unreal Engine 5. Выбор в пользу движка Epic Games сделала команда BioWare, которая ранее создавала Dragon Age: Inquisition, Mass Effect: Andromeda и Anthem на Frostbite.
Frostbite создала DICE для шутера от первого лица Battlefield. EA начала использовать движок в большинстве своих брендов, что вызвало у разработчиков проблемы из-за его специфики. Той же BioWare было сложно разрабатывать ролевые игры от третьего лица и одновременно подстраивать под это Frosbite.
Разработка следующей Mass Effect находится на ранней стадии, а основные силы BioWare пока направлены на Dragon Age 4. Её релиз ожидается до весны 2023 года.
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