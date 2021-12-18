В Steam начали тестирование нового дизайна магазина

Valve запустила новый эксперимент в лабораторий Steam, в котором представлен обновлённый дизайн магазина. В нём улучшили некоторые функции вроде рекомендаций, раздела событий и информации на странице игр.

Одной из главных улучшений стала подборка избранных игр, которая содержит больше данных о каждом проекте. В них отображаются метки, дата выпуска, рейтинг и микротрейлер игры для быстрого ознакомления. Система рекомендаций учитывает, во что играет пользователь, друзья и кураторы с разработчиками.

Фото: Valve

В разделах событий появились секции с обновлениями и новостями от разработчиков игр, которые уже опробовал пользователь или которые находятся в списке желаемого. Появляется информации и о рекомендованных проектах.

Игры из списка желаемого теперь выделены в каждом разделе. Своё место в секциях нашли и рекомендации, которые основаны на метках пользователей. Также появились новые фильтры, которые позволяют сортировать игры по размеру скидки, переводу, рейтингу и не только.

Фото: Valve

Опробовать новые функции можно в эксперименте 13 в лаборатории Steam.

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