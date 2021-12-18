В Marvel уже делают «Человека-паука 4», продолжение «Нет пути домой»

Глава Marvel Studios Кевин Файги рассказал изданию The New York Times, что ждёт Человека-паука во вселенной студии после «Нет пути домой». По его словам, продолжение уже находится в производстве.

Мы с Эми Паскаль, то есть Marvel и Sony, заявляем, что мы активно начинаем развивать продолжение истории. Я говорю об этом прямо, потому что не хочу заставлять фанатов страдать, как это было после «Вдали от дома». На этот раз такого не произойдёт.

В конце ноября Эми Паскаль, продюсер «Человека-паука: Нет пути домой», рассказала, что команды уже готовятся к продолжению с Томом Холландом. Позже она отказалась от своих слов и сообщила, что надеется на дальнейшее партнёрство, сообщает Screen Rant.

Премьера «Человека-паука: Нет пути домой» состоялась 15 декабря. За первую ночь проката в США фильм собрал $ 50 млн, а также побил рекорд «Венома 2» в России в период пандемии коронавируса.

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