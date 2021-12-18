Remnant from the Ashes стала новой халявой Epic Games Store

Третьей бесплатной игрой в ежедневной раздаче Epic Games Store стала Remnant from the Ashes. Забрать боевик можно в течение 24 часов, до 19 декабря 19:00 мск. Тогда же начнётся раздача следующей халявы.
Многие сравнивают кооперативный экшен с Dark Souls, лишь отмечая, что вместо мечей и другого холодного оружия тут всевозможный огнестрел. Хотя на самом деле это куда более традиционный экшен от третьего лица, который имеет больше общего с условной Warframe — с одним отличием: тут есть финал.
В целом Remnant прошла мимо многих критиков, но неожиданно оказалась популярной среди аудитории, которая заметно увеличивалась благодаря сарафанному радио. Кстати, игру уже раздавали в EGS летом 2020 года.
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Мы активно следим за ежедневными раздачами Epic Games Store и советуем вам добавить нашу страницу со всеми деталями раздачи в закладки!
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