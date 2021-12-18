Геймеры переживут: босс Ubisoft сравнил NFT с микротранзакциями и лутбоксами

Глава Ubisoft Ив Гиймо пообщался с работниками парижской студии после критики компании из-за появления NFT в Ghost Recon Breakpoint. Сотрудники, которые также недовольны нововведением, передали часть разговора изданию Kotaku.
По словам работников Ubisoft, Гиймо сравнил критику появления NFT со спорами по поводу лутбоксов и микротранзакций. Скорее всего, уверен босс, со временем токены станут столь же приемлемыми. Однако некоторые обеспокоились заявлением, потому что те же ускорители прокачки до сих пор вызывают критику.
От вопроса о том, какие новые типы NFT могут ввести в будущем, глава Ubisoft отклонился. Вместе этого Гиймо рассказал о концепции метавселенных, которая позволит игрокам участвовать в процессе создания игр.
Часто Гиймо отсылался на опыт Roblox, но сотрудники так и не поняли, какие аспекты успешной платформы могут перенести в Ubisoft Quartz. Ещё больше обеспокоило работников внимание к подобной модели, в которой используют детей для развития сервиса.
Помимо того, что технологии блокчейна негативно действуют на окружающую среду и формируют финансовые пирамиды, разработчики обеспокоились влиянием NFT на разработку игр. Введение ещё одного типа экономики, которых полно в проектах Ubisoft, отнимет много ресурсов. Их могли бы потратить не на создание огромного мира, а на увлекательные механики.
Гиймо ясно дал понять сотрудникам, что NFT в Breakpoint — это только начало. Дальше Ubisoft планирует вводить технологии блокчейна в другие игры.
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