Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Minecraft воссоздают Россию с 50 городами в натуральную величину

В Minecraft воссоздают Россию с 50 городами в натуральную величину
Комментарии

Команда TeamCIS, которая воссоздаёт города России в размере 1 к 1 в Minecraft, показала всю страну в новом трейлере. В ролике фанаты игры продемонстрировали места с самым большим прогрессом, а всего они строят более 50 городов.

Помимо России, TeamCIS возводит в Minecraft города Украины и стран СНГ в рамках мирового проекта Build The Earth. В нём виртуальные строители хотят создать целую планету.

В команду набираются новые участники, которые хотят начать строительство пока не начатого города или присоединиться к доработке существующих. Ознакомиться с информацией можно в сообществе TeamCIS во «ВКонтакте».

Ранее TeamCIS показала ролик с достопримечательностями Москвы в Minecraft, среди которых Красная площадь, деловой центр «Москва-Сити» и МГУ.

«Матрица» пыталась покорить игры. И везде ждал провал «Матрица» пыталась покорить игры. И везде ждал провал

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021