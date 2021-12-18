В Minecraft воссоздают Россию с 50 городами в натуральную величину

Команда TeamCIS, которая воссоздаёт города России в размере 1 к 1 в Minecraft, показала всю страну в новом трейлере. В ролике фанаты игры продемонстрировали места с самым большим прогрессом, а всего они строят более 50 городов.

Помимо России, TeamCIS возводит в Minecraft города Украины и стран СНГ в рамках мирового проекта Build The Earth. В нём виртуальные строители хотят создать целую планету.

В команду набираются новые участники, которые хотят начать строительство пока не начатого города или присоединиться к доработке существующих. Ознакомиться с информацией можно в сообществе TeamCIS во «ВКонтакте».

Ранее TeamCIS показала ролик с достопримечательностями Москвы в Minecraft, среди которых Красная площадь, деловой центр «Москва-Сити» и МГУ.

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