В The Sims может появиться функция создания персонажа по фотографии

На одном из самых больших фанатских сайтов по серии The Sims показали патент Electronic Arts на технологию искусственного интеллекта. Она может использоваться для превращения фотографии в игровых персонажей.

EA подала заявку на патент в 2020 году, а в октябре 2021 его одобрили. Согласно документу, искусственный интеллект сможет перенести не только лицо, но и тело с причёской. Разработчиками технологии значится команда во главе с Игорем Боровиковым, который ранее работал над The Sims 4, The Sims 3 и The Sims Medieval.

Появится ли технология в The Sims 4, которую будут поддерживать ещё несколько лет, или же в неизбежной The Sims 5, пока неизвестно. Ранее возможность переноса внешности с фотографии была реализована в первой The Sims, но её работа была далека от идеала.

Фото: henrysradiator/Electronic Arts/TechRadar

The Sims 4, последняя часть серии, вышла в 2014 году на ПК, а позже добралась до PS4 и Xbox One.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!