В Icarus от автора DayZ добавили ещё три миссии и хардкорный режим

Создатели Icarus продолжают улучшать выживалку после неудачного релиза, при котором игроки столкнулись с плохой оптимизацией и багами. В новом обновлении разработчики добавили ещё три миссии и подробное описание уровней сложности, а также исправили ошибки.

С добавлением хардкорного режима разработчики добавили описание каждого уровня сложности, чтобы путешественники осознавали все риски. С увеличением трудности возрастает и награда, включая дополнительный опыт.

Фото: RocketWerkz

Как и в обновлении Icarus на прошлой неделе, в новом апдейте добавили 3 миссии:

Spirit Level: Survey — постройка географических станций в каньонах для исследования данных на орбиту;

— постройка географических станций в каньонах для исследования данных на орбиту; Uplift: Bio Research — собрать геологические образцы в пустыне, которые образовались после неудачного терраформирования;

— собрать геологические образцы в пустыне, которые образовались после неудачного терраформирования; Rampup: Stockpile — сбор ресурсов в разных зонах для расширения орбитальной станции.

Фото: RocketWerkz

Фото: RocketWerkz

Фото: RocketWerkz

Помимо нововведений, разработчики вернули возможность спасти героя, если он где-то застрял. Также они добавили новые настройки графики, улучшили оптимизацию и исправили множество ошибок.

Icarus разрабатывала студия RocketWerkz во главе с Дином Холлом, создателем DayZ. Выживалка доступна на ПК в Steam.

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