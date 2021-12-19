«Человек-паук: Нет пути домой» собрал больше миллиарда рублей в России

Прокат «Человека-паука: Нет пути домой» в России уже принёс авторам более миллиарда рублей, что уже сделало фильм рекордсменом за этот месяц. В США до выходных картина заработала $ 121 млн, сообщает The Hollywood Reporter.

По пятничным результатам в США «Человек-паук: Нет пути домой» стал вторым фильмом после «Мстителей: Финал», который заработал за тот же период $ 157,5 млн. Также третья часть экшена с Томом Холландом стала самой крупной декабрьской премьерой в истории.

По данным аналитиков, «Человек-паук: Нет пути домой» за выходные в США может перешагнуть отметку в $ 250 млн. Такие сборы выведут картину на третье место после «Мстителей: Финал» и «Войны бесконечности». По всему миру «Нет пути домой» может собрать более $ 300 млн, что станет рекордом в эпоху пандемии.

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