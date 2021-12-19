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Мобильную Alien: Isolation сравнили с версиями для Xbox Series X и Switch

Мобильную Alien: Isolation сравнили с версиями для Xbox Series X и Switch
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Alien: Isolation 2014 года добралась до смартфонов на iOS и Android 16 декабря. YouTube-канал ElAnalistaDeBits опробовал хоррор на Samsung Galaxy S21 и сравнил мобильную версию с консольными.

Для поиска отличий взяли Xbox Series X и Nintendo Switch. На первой Alien: Isolation работает в режиме обратной совместимости с 1080p при 60 FPS. На гибридной консоли хоррор запускается в динамическом 1080p при 30 FPS.

Версия для смартфонов работает в трёх режимах:

  • Графика — 1680x720p при 30 FPS;
  • Производительность — 1200x540p с разблокированной частотой кадров;
  • Экономия батареи — 1200x540p при 30 FPS.

Кроме пониженного разрешения, у версии Alien: Isolation для смартфонов текстуры более низкого качества, особенно в сравнении с консольными. Режимы производительности и экономии заряда дополнительно снижают уровень изображения. С разблокированной частотой кадров FPS колеблется от 40 до 50.

ElAnalistaDeBits отмечает, что в целом порт получился приемлемым, однако он будет доступен только на мощных смартфонах.

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