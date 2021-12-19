Мобильную Alien: Isolation сравнили с версиями для Xbox Series X и Switch

Alien: Isolation 2014 года добралась до смартфонов на iOS и Android 16 декабря. YouTube-канал ElAnalistaDeBits опробовал хоррор на Samsung Galaxy S21 и сравнил мобильную версию с консольными.
Для поиска отличий взяли Xbox Series X и Nintendo Switch. На первой Alien: Isolation работает в режиме обратной совместимости с 1080p при 60 FPS. На гибридной консоли хоррор запускается в динамическом 1080p при 30 FPS.
Версия для смартфонов работает в трёх режимах:
- Графика — 1680x720p при 30 FPS;
- Производительность — 1200x540p с разблокированной частотой кадров;
- Экономия батареи — 1200x540p при 30 FPS.
Кроме пониженного разрешения, у версии Alien: Isolation для смартфонов текстуры более низкого качества, особенно в сравнении с консольными. Режимы производительности и экономии заряда дополнительно снижают уровень изображения. С разблокированной частотой кадров FPS колеблется от 40 до 50.
ElAnalistaDeBits отмечает, что в целом порт получился приемлемым, однако он будет доступен только на мощных смартфонах.
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